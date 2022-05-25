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Подольская рассказала о подарке Преснякова на юбилей

Анастасия Колоскова
Общество
Подольская рассказала о подарке Преснякова на юбилей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Недавно отметившая 40-летие певица Наталья Подольская рассказала об особенном подарке, который приготовил для нее супруг Владимир Пресняков.

— Его подарок еще в проекте. Это кольцо, которое выполняется по моему желанию, — призналась исполнительница.

По словам артистки, она не верит в суеверия, поэтому не стала отказывать себе в празднике по случаю 40-летнего юбилея. Она отметила, что торжественное мероприятие по этому случаю надолго останется у нее в памяти. Подольская настолько активно отплясывала с гостями, что на следующий день ее ноги изнывали от боли.

Певица рассказала и о подарках, которые преподнесли ей близкие и друзья. Особенно ее тронул сюрприз от хореографа Аллы Духовой.

— Очень разные подарки были. Алла Духова просто меня поразила. Она сама не смогла прийти, но прислала своего помощника с двумя букетами и двумя подарками для меня и для моей сестры Юли, — цитирует Подольскую Пятый канал.

Накануне жена Владимира Преснякова рассказала о частной школе, в которую пойдет их старший сын Артем.

Подарки юбилей Наталья Подольская
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