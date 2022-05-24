«Не хочу делать домашние задания»: Подольская рассказала о выбранной для сына школе

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Недавно отметившая 40-летие певица Наталья Подольская рассказала о частной школе, в которую пойдет их с Владимиром Пресняковым старший сын Артем.

По словам артистки, для своего первенца, которому летом исполнится семь лет, они с супругом выбрали школу, находящуюся недалеко от их загородного дома. Подольская отметила, что мальчик с успехом прошел вступительные тесты.

— Это частная школа, и меня больше всего порадовало именно то, что она полного дня. Несправедливость какая-то. В сад ты ребенка отдаешь утром и вечером забираешь. А в школе — в середине дня. В нашей же первую половину дня детки учатся, а во второй — ходят в разные секции и делают домашние задания, что для меня тоже большое счастье. Я совершенно не хочу делать домашние задания с ребенком! — цитирует певицу издание «СтарХит».

Известно, что первенец звездных супругов увлекается плаванием, танцами, катанием на лыжах. Подольская признается, что в настоящее время мальчик больше привязан к отцу. Пресняков с сыном проводят много времени вместе. Они собирают конструктор, смотрят мультфильмы, играют, катаются на самокатах, уточнила она.

Ранее Подольская призналась, что их семейная жизнь с Пресняковым до рождения детей была насыщена кутежами и загулами.