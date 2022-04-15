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Подольская рассказала о «кутежах» и «загулах» с Пресняковым до рождения детей

Анастасия Колоскова

Общество
Подольская рассказала о «кутежах» и «загулах» с Пресняковым до рождения детей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жена российского музыканта Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская рассказала, что их семейная жизнь до рождения детей была насыщена кутежами и загулами.

— У нас получился идеальный вариант. Мы вместе были 10 лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали, — приводит слова артистки Passion.ru.

Наталья призналась, что с появлением в семье ребенка их с мужем отношения перешли на новый этап — «очень правильный и нужный». Теперь артисты посвящают детям все свободное время.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились на съемках программы «Большие гонки» в 2005 году. Через пять лет пара поженилась. Первенец Артемий появился у супругов 5 июня 2015 года. Подольская признавалась, что долгое время у нее не получалось забеременеть. Певица ездила в храмы и «вымаливала малыша». А 22 октября 2020 года у звездной пары родился еще один мальчик, которого назвали Иваном.

Ранее стало известно, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков купили элитную недвижимость. Как оказалось, пара не планирует переезжать в новое жилище, потому что купленные квартиры предназначаются маленьким сыновьям супругов.

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