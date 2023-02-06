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Схема движения временно изменится на нескольких участках в трех округах Москвы

Араз Салехов
Город
Схема движения временно изменится на нескольких участках в трех округах Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Толбухина Карта всех событий

Схема движения временно изменится на нескольких участках в центре, на западе и на юге Москвы. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Так, из-за проведения строительных работ с 6 февраля по 20 апреля и с 23 апреля по 23 мая ограничат движение по одной полосе на некоторых участках в районе 1-го Красногвардейского проезда, — говорится в материале.

Также на участке улицы Толбухина в период с 9 февраля по 4 марта и с 15 апреля по 31 мая перекроют одну–две полосы (в зависимости от периода). Помимо этого, на участке улицы Говорова ограничат движение транспорта с 5 марта по 14 марта и с 15 апреля по 31 мая. Перекрытие участков вышеназванных улиц связано со строительством инженерных сетей в районе Барвихинской улицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда начали закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение на этом участке ограничат до 15 апреля.

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