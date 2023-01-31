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Схема движения временно изменится в двух округах Москвы

Араз Салехов
Город
Схема движения временно изменится в двух округах Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Москва, Козицкий переулок Карта всех событий

Схема движения временно изменится на нескольких участках в центре и на востоке Москвы. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— 1 февраля в Козицком переулке пройдут киносъемки. В связи с этим с 03:00 до 06:00 будет вводиться краткосрочное перекрытие движения (не более семи минут), — говорится в сообщении.

При этом на вышеуказанном участке продолжат пропускать местных жителей и спецтранспорт. Помимо этого, с 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда начнут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение на этом участке ограничат до 15 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что участки Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут закрываться с 4 по 21 февраля. Уточняется, что закрытие участков дорог будет происходить в период с 02:00 до 04:00.

Помимо этого, движение транспорта в Среднем Тишинском переулке будет ограничено в период с 4 по 6 февраля с 01:30 до 05:30. Как уточняется, ограничения коснутся участка в районе дома 30. Перекрытие движения связано с проведением инженерных работ.

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