Участок Среднего Тишинского переулка перекроют с 4 по 6 февраля в ночное время

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Средний Тишинский переулок Карта всех событий

Движение транспорта в Среднем Тишинском переулке будет ограничено в период с 4 по 6 февраля с 01:30 до 05:30. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 января.

— С 4 февраля по 6 февраля в период с 01:30 до 05:30 будет закрываться для движения участок Среднего Тишинского переулка, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что ограничения коснутся участка в районе дома 30. Перекрытие движения связано с проведением инженерных работ.

Помимо этого, с 3 января по 31 мая ограничено движение транспорта в районе улицы Плющихи. Так, с 1 по 30 апреля и с 10 по 31 мая будет закрыта одна полоса.

Также схема движения транспорта временно изменена на некоторых улицах в ЦАО и ЮАО. До 20 марта в связи с проведением строительных работ перекрыты три полосы на Андроньевской набережной, а до 31 марта движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках в 1-м Котляковском переулке.