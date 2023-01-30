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Движение на участках Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут перекрывать в феврале

Евгений Белоусов
Город
Движение на участках Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут перекрывать в феврале
Фото: АГН Москва
Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Участки Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут закрываться с 4 по 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 января.

— Это связано с проведением строительных работ, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на участках Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут перекрывать в феврале Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что закрытие участков дорог будет происходить в период с 02:00 до 04:00.

Также схема движения транспорта временно изменена на некоторых улицах в ЦАО и ЮАО. До 20 марта в связи с проведением строительных работ перекрыты три полосы на Андроньевской набережной, а до 31 марта движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках в 1-м Котляковском переулке.

Движение транспорта в Среднем Тишинском переулке будет ограничено в период с 4 по 6 февраля с 01:30 до 05:30. Перекрытие движения связано с проведением инженерных работ.

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