«Моя работа» в феврале проведет открытые отборы на вакансии промышленных предприятий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Во флагманском центре занятости «Моя работа» 7 и 14 февраля пройдут открытые наборы на вакансии ведущих промышленных предприятий столицы. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил директор столичной службы занятости Андрей Тарасов.

— Ближайшие мероприятия состоятся 7 и 14 февраля. Заработная плата составит от 40 до 130 тысяч рублей — в зависимости от опыта, квалификации и уровня образования кандидата, — рассказал он.

Крупнейшие предприятия города предложат кандидатам социальный пакет, который включает в себя добровольное медицинское страхование, путевки в санатории и профилактории, компенсацию расходов на питание, дотации на аренду жилья, а также тренажеры и спортзалы на предприятии. Чтобы принять участие в отборе, необходимо предварительно записаться, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в феврале в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдут модульные обучающие программы, с помощью которых горожане смогут трудоустроиться или открыть свое дело. Так, 28 февраля состоится программа «Как составить бизнес-план».