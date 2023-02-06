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Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Лейла Алиева
Экономика
Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Фото: shutterstock

По итогам 2022 года Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам. Об этом свидетельствуют данные национальных центробанков.

Китай остался лидером по данным показателям, резервы страны в конце года составили 3,31 триллиона доллара, на втором месте Япония — 1,27 триллиона долларов, а Швейцария — третья в списке с активами в 924 миллиарда долларов.

Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвертое место, летом вернула позиции и завершила год на четвертом месте с активами в 582 миллиарда долларов. Пятую строчку заняла Индия с резервами 563 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в прошлом году в России в разы вырос спрос на золото. Данный инструмент стоит рассматривать, если стоит задача сохранить средства на долгий срок. При этом существуют и другие варианты долгосрочных вложений.

По мнению эксперта, не стоит покупать золото, если сохранить средства нужно на небольшой срок.

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