Названы семь шагов для перехода к здоровому образу жизни

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Врач-эндокринолог Анна Шабалина перечислила семь шагов, которые помогут перейти к здоровому образу жизни.

Эксперт посоветовала увеличить физическую нагрузку. Разнообразие активности благоприятно сказывается на настроении и помогает сбросить лишний вес. Необязательно ходить в тренажерный зал — можно записаться на танцы, больше гулять, ходить по лестнице вместо лифта.

В рационе должна обязательно присутствовать растительная клетчатка. Необходимо включить в свое меню овощи и зелень.

Кроме того, важно хорошо высыпаться. По словам Шабалиной, качественный и продолжительный сон поможет избежать «заедания» плохого настроения. Спать нужно не менее семи–восьми часов.

Не стоит хранить сладкое дома. Лучше покупать фрукты и ягоды. Чай и кофе лучше пить без сахара.

Также стоит отказаться от лишних перекусов. Есть нужно только в моменты голода. Если без перекуса никак, то можно съесть овощи или белковые продукты.

Эксперт также посоветовала чаще прислушиваться к себе и своим желаниям. Дело в том, что люди часто переедают из-за негативных эмоций, усталости и «за компанию».

Шабалина также посоветовала готовить еду самостоятельно. Так будет легче отдавать предпочтение полезным продуктам и контролировать порции, передает Life.ru.

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