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Вильфанд пообещал москвичам ясную погоду без осадков в течение рабочей недели

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Вильфанд пообещал москвичам ясную погоду без осадков в течение рабочей недели
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В течение рабочей недели в столице ожидается ясная погода без осадков. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На протяжении всей недели погоду в Москве будет определять антициклон, а это значит, что будет много света, достаточно солнца, преимущественно без осадков, ветер будет слабенький, то есть радостная и хорошая погода нас ожидает, — отметил он.

В первой половине недели погода будет полностью соответствовать климатической норме, после этого в столице ожидается потепление. Так, температура опустится до 10–15 градусов мороза, а днем — до минус 3–5 градусов.

Со среды, 8 февраля, температура начнет повышаться. В первой половине дня будет до минус 2–4 градуса мороза, а в последующие дни температура будет приближаться к нулю, передает ТАСС.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе в понедельник и во вторник будет минус 7–12 градусов ниже нуля в ночные часы, а днем — от минус 3 до 8 градусов.

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