Тела двух пенсионеров с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на юго-западе Москвы
На юго-западе города в квартире жилого дома обнаружили тела двух пенсионеров с множественными ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.
Убийство произошло в доме на Ленинском проспекте. Тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины обнаружил сын супружеской пары, который приехал проведать родителей. Он обратился в полицию.
— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов, — сообщила представитель ведомства.
Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту убийства.
Другое преступление произошло на востоке Москвы. Посетитель кафе в столице повздорил с другим клиентом и в процессе драки зарезал обидчика осколком тарелки.