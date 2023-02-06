Тела двух пенсионеров с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

На юго-западе города в квартире жилого дома обнаружили тела двух пенсионеров с множественными ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

Убийство произошло в доме на Ленинском проспекте. Тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины обнаружил сын супружеской пары, который приехал проведать родителей. Он обратился в полицию.

— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов прибыл Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов, — сообщила представитель ведомства.

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Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту убийства.

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