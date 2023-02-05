Посетителя кафе на востоке Москвы убили осколком тарелки

Фото: Pixabay

Москва, Сокольническая площадь Карта всех событий

Мужчина пришел в полицию с повинной, признавшись в убийстве человека в ресторане на Сокольнической площади столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 5 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Днем 34-летний мужчина явился в органы полиции с повинной, он задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», в ночь на 5 февраля два посетителя ресторана повздорили, из-за чего один из них осколком тарелки ранил другого. Несмотря на попытки врачей спасти пострадавшего, он вскоре скончался.

3 февраля второго подозреваемого по делу об убийстве двух человек на юго-востоке Москвы отправили в СИЗО. Ранее 27-летний мужчина уже был судим. Прошлое наказание он отбывал за совершение краж.

Двое злоумышленников, находясь в гостях у нового знакомого в квартире на Чистопольской улице, напали с ножами на хозяина и его друга. По версии следствия, подозреваемые нанесли серию ударов каждому из оппонентов. От полученных ранений мужчины скончались на месте преступления. Для сокрытия содеянного преступники избавились от одежды и орудий убийства, а после подожгли квартиру.