Суд арестовал второго подозреваемого по делу о двойном убийстве на юго-востоке Москвы
Второго подозреваемого по делу об убийстве двух человек на юго-востоке города отправили в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 февраля.
По ее словам, ранее 27-летний мужчина уже был судим. Прошлое наказание он отбывал за совершение краж.
Роль каждого из подозреваемых и степень участия в убийстве установит расследование, ход и результаты которого находятся на контроле столичной прокуратуры.
3 февраля суд отправил в СИЗО и первого подозреваемого по уголовному делу. Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь с 31 января на 1 февраля в ЮВАО.
Двое злоумышленников, находясь в гостях у нового знакомого в квартире на Чистопольской улице, напали с ножами на хозяина и его друга. По версии следствия, подозреваемые нанесли серию ударов по каждому из оппонентов.
От полученных ранений мужчины скончались на месте преступления. Для сокрытия содеянного преступники избавились от одежды и орудий убийства, а после подожгли квартиру.