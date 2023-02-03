Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал второго подозреваемого по делу о двойном убийстве на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал второго подозреваемого по делу о двойном убийстве на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

Второго подозреваемого по делу об убийстве двух человек на юго-востоке города отправили в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 февраля.

По ее словам, ранее 27-летний мужчина уже был судим. Прошлое наказание он отбывал за совершение краж.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Роль каждого из подозреваемых и степень участия в убийстве установит расследование, ход и результаты которого находятся на контроле столичной прокуратуры.

3 февраля суд отправил в СИЗО и первого подозреваемого по уголовному делу. Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь с 31 января на 1 февраля в ЮВАО.

Двое злоумышленников, находясь в гостях у нового знакомого в квартире на Чистопольской улице, напали с ножами на хозяина и его друга. По версии следствия, подозреваемые нанесли серию ударов по каждому из оппонентов.

От полученных ранений мужчины скончались на месте преступления. Для сокрытия содеянного преступники избавились от одежды и орудий убийства, а после подожгли квартиру.

Аресты Москва Прокуратура Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте