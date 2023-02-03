Подозреваемого в двойном убийстве на юго-востоке Москвы отправили в СИЗО

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

Суд арестовал одного из подозреваемых в двойном убийстве на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 февраля.

По ее словам, 35-летнего мужчину, которого суд заключил под стражу, и его соучастника обвиняют по статье «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд изберет меру пресечения и для второго фигуранта.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на Чистопольской улице. Известно, что фигуранты познакомились с погибшим 31 января и уговорили его пригласить мужчин в гости.

Там злоумышленники убили 59-летнего хозяина квартиры и его 57-летнего знакомого при помощи ножей. После совершения преступления они покинули помещение и сожгли одежду и орудия убийства.

Чтобы замести следы, мужчины вернулись в квартиру ранним утром 1 февраля и совершили поджог. Тогда на место происшествия прибыли пожарные, и тела погибших нашли.

Сперва считалось, что хозяин квартиры и его друг погибли при пожаре, однако позже специалисты обнаружили на телах колото-резаные раны. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемых достаточно быстро нашли и задержали.