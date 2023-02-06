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Появились подробности жестокого убийства пожилой супружеской пары на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности жестокого убийства пожилой супружеской пары на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Тела родителей в квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружил сын погибших. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

Мужчина приехал в квартиру к родителям, потому что они перестали выходить на связь. Когда сын прибыл по адресу, то обнаружил, что входная дверь открыта настежь. Внутри помещения мужчина обнаружил тела родственников с множественными ножевыми ранениями и обратился в полицию.

Появились подробности жестокого убийства пожилой супружеской пары на юго-западе Москвы Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Работу правоохранительных органов координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту убийства.

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