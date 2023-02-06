Два человека погибли при пожаре на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке города два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, возгорание произошло в ночь на 6 февраля в квартире на 11-м этаже жилого дома на Вешняковской улице. После тушения огня в помещении были обнаружены тела двух человек.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой контролирует Перовская межрайонная прокуратура, — резюмировала Нефедова.

Еще один пожар произошел в квартире жилого дома на улице Сталеваров в Москве. В результате возгорания пострадал один человек.