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Два человека погибли при пожаре на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

На востоке города два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, возгорание произошло в ночь на 6 февраля в квартире на 11-м этаже жилого дома на Вешняковской улице. После тушения огня в помещении были обнаружены тела двух человек.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой контролирует Перовская межрайонная прокуратура, — резюмировала Нефедова.

Еще один пожар произошел в квартире жилого дома на улице Сталеваров в Москве. В результате возгорания пострадал один человек.

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