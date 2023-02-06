Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один человек пострадал во время пожара в квартире на улице Сталеваров в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Один человек пострадал во время пожара в квартире на улице Сталеваров в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Сталеваров, 4к4 Карта всех событий

На улице Сталеваров в доме 4 корпус 4 произошло возгорание в квартире, сообщил «Вечерней Москве» в ночь на понедельник, 6 февраля, источник в экстренных службах столичного региона.

По информации собеседника издания, площадь пожара на данный момент составляет 25 квадратных метров. Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек.

Накануне днем пожар произошел в жилом доме на 13-й Парковой улице на востоке столицы, в результате инцидента погиб один человек. Площадь возгорания там достигла 20 квадратных метров.

Накануне в 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В дальнейшем стало известно, что специалисты ликвидировали возгорание.

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания там составила 40 квадратных метров.

Происшествия Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте