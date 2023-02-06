Один человек пострадал во время пожара в квартире на улице Сталеваров в Москве

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Москва, улица Сталеваров, 4к4 Карта всех событий

На улице Сталеваров в доме 4 корпус 4 произошло возгорание в квартире, сообщил «Вечерней Москве» в ночь на понедельник, 6 февраля, источник в экстренных службах столичного региона.

По информации собеседника издания, площадь пожара на данный момент составляет 25 квадратных метров. Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек.

Накануне днем пожар произошел в жилом доме на 13-й Парковой улице на востоке столицы, в результате инцидента погиб один человек. Площадь возгорания там достигла 20 квадратных метров.

Накануне в 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В дальнейшем стало известно, что специалисты ликвидировали возгорание.

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания там составила 40 квадратных метров.