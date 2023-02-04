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Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили

Евгений Жуков
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Троицке потушили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Троицк, Академическая площадь, 4 Карта всех событий

Специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме в Троицке. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

— В 17:56 пожар был локализован, и в 17:59 открытое горение было ликвидировано, а в 18:03 пожар был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Отмечается, что загорелись мебель и вещи на лоджиях трех этажей. Общая площадь возгорания составила около 24 квадратных метров. Жители дома в целях безопасности самостоятельно покинули подъезд на период работы пожарных, передает официальный сайт ГУ МЧС по Москве.

Речь идет о пожаре в 17-этажном жилом доме в Троицке, где огнем были охвачены с 10-го по 13-й этажи.

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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