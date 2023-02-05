Человек погиб при пожаре на востоке Москвы

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Москва, 13-я Парковая улица, 26к3 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на 13-й Парковой улице на востоке столицы, в результате погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 5 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 20 квадратных метров.

Накануне в 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В дальнейшем стало известно, что специалисты ликвидировали возгорание.

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.