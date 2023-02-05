Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек погиб при пожаре на востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Человек погиб при пожаре на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, 13-я Парковая улица, 26к3 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на 13-й Парковой улице на востоке столицы, в результате погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 5 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 20 квадратных метров.

Накануне в 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В дальнейшем стало известно, что специалисты ликвидировали возгорание.

Еще один пожар произошел в ресторане в столичном районе Ново-Переделкино. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Восточный административный округ (ВАО) Смерть Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте