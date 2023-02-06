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Появились подробности гибели людей при пожаре на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности гибели людей при пожаре на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Два человека погибли при пожаре на востоке столицы от отравления угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, по факту гибели людей проводится процессуальная проверка, на месте происшествия работают следователи. Предварительно установлено, что накануне пожара погибшие вместе распивали спиртные напитки.

— По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел в квартире на 11-м этаже жилого дома на улице Вешняковской. После тушения огня в помещении были обнаружены тела двоих погибших. Выяснение всех обстоятельств поставлено на контроль в Перовской межрайонной прокуратуре.

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