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Приметы и советы

Геофизик Шебалин предрек Турции новые землетрясения

Ирина Игнатенко
В мире
Геофизик Шебалин предрек Турции новые землетрясения
Фото: shutterstock

В турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще несколько землетрясений. Об этом предупредил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.

По его словам, мощное землетрясение, которое произошло в Турции, не могло произойти по вине человека. Эксперт отметил, что сильные землетрясения происходят на турецкой земле довольно редко.

— Это одно из самых сильных землетрясений за столетие. Количество жертв, которое озвучено, к сожалению, будет расти. Это, действительно, катастрофа, — отметил он в комментарии НСН.

Шебалин добавил, что землетрясение подобной силы может повториться в этом районе в ближайшие две недели.

В Турецкой провинции Кахраманмараш в районе Пазарджик в 04:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4, очаг залегал на глубине 7 километров, передает издание argumenti.ru.

Очевидцы засняли разрушенную из-за землетрясения историческую крепость в Турции. Уточняется, что она включена в список «творческих городов» всемирного наследия ЮНЕСКО.

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