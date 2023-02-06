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Очевидцы засняли разрушенную из-за землетрясения историческую крепость в Турции

Лейла Алиева
В мире
Очевидцы засняли разрушенную из-за землетрясения историческую крепость в Турции
Фото: Pixabay

Историческая крепость Газиантепа разрушена в результате землетрясения в Турции. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает TRT Haber.

Уточняется, что крепость включена в список «творческих городов» всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сети также появились кадры произошедшего.

Видео: Telegram / TRT Haber

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже появились кадры обрушения жилого дома в Турции — в общей сложности в результате землетрясения рухнуло семь жилых зданий в турецком городе Диярбакыр. По данным TRT Haber, шесть человек погибли, 79 получили ранения, еще 12 граждан вытащили из-под завалов.

Землетрясение также произошло в Сирии. По меньшей 99 человек погибли в трех провинция Сирии в результате произошедшего, еще более 330 граждан пострадали.

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