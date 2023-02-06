Несколько подземных толчков и 22 афтершока: что известно о землетрясении в Турции

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В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8.

По информации государственного Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени. Подземные толчки после этого в течение 30 минут ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе.

Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что землетрясение ощущалось в десяти турецких провинциях, произошло 22 афтершока. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий и международную помощь. В результате катаклизма зафиксированы разрушения в городах Кахраманмараш, Газиантеп, Диарбакыр, Адана, Шанлыурфа.

В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 домов, под завалами остаются люди, сообщил мэр. В одноименной провинции погибли по меньшей мере 12 человек. Еще пять человек погибли в провинции Османие, там обрушились 34 здания.

В городе Адана из-за разгула стихии обрушился 17-этажный дом. Информационное агентство «Доган» также сообщило, что в турецкой провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МВД, Минздрав, спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения. На своей странице в Twitter он выразил соболезнования пострадавшим в результате катаклизма.

Известно также, что толчки были зафиксированы в нескольких городах Сирии, Ливана и Ирака.