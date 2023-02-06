Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились кадры обрушения жилого дома в Турции

Лейла Алиева
В мире
Появились кадры обрушения жилого дома в Турции
Фото: Unsplash

В турецком городе Диярбакыр в результате землетрясения рухнуло семь жилых зданий. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает TRT Haber.

Момент обрушения одного из жилых домов попал на видео.

Видео: TRT Haber

По данным издания, шесть человек погибли, 79 получили ранения, еще 12 граждан вытащили из-под завалов.

В ночь на понедельник, 6 февраля, во многих регионах Турции, в частности в Анкаре, начались землетрясения магнитудой 7,4. Известно, что толчки также были зафиксированы в городах Сирии, Ливана и Ирака.

После этого министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу объявил самый высокий — третий — уровень тревоги. Местные СМИ сообщили, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в курсе ситуации с землетрясением.

Также стало известно, что в турецком городе Адана в результате мощного землетрясения произошло обрушение 17-этажного дома. По меньшей мере еще 16 домов обрушились в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясения.

Губернатор Османие Эрдинч Йылмаз в эфире канала TRT сообщил о первых жертвах стихии. По его словам, не менее пяти человек погибли в регионе в результате катаклизма, обрушены 34 здания.

Землетрясения обрушения Турция дом
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте