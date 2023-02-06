Появились кадры обрушения жилого дома в Турции

Фото: Unsplash

В турецком городе Диярбакыр в результате землетрясения рухнуло семь жилых зданий. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает TRT Haber.

Момент обрушения одного из жилых домов попал на видео.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: TRT Haber

По данным издания, шесть человек погибли, 79 получили ранения, еще 12 граждан вытащили из-под завалов.

В ночь на понедельник, 6 февраля, во многих регионах Турции, в частности в Анкаре, начались землетрясения магнитудой 7,4. Известно, что толчки также были зафиксированы в городах Сирии, Ливана и Ирака.

После этого министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу объявил самый высокий — третий — уровень тревоги. Местные СМИ сообщили, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в курсе ситуации с землетрясением.

Также стало известно, что в турецком городе Адана в результате мощного землетрясения произошло обрушение 17-этажного дома. По меньшей мере еще 16 домов обрушились в турецкой провинции Шанлыурфа после землетрясения.

Губернатор Османие Эрдинч Йылмаз в эфире канала TRT сообщил о первых жертвах стихии. По его словам, не менее пяти человек погибли в регионе в результате катаклизма, обрушены 34 здания.