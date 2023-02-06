Число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 99

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По меньшей мере 99 человек погибли в результате землетрясения в трех провинциях Сирии. Об этом сообщил помощник главы минздрава республики в понедельник, 6 февраля.

Как уточняется, еще свыше 330 граждан Сирии пострадали, сообщает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о мощном землетрясении в Турции. Оно произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени. Подземные толчки после этого в течение получаса ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. В турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения обрушились 16 зданий, под завалами остаются местные жители, сообщил мэр. В одноименной провинции погибли по меньшей мере 12 человек. Еще пять человек погибли в провинции Османие, там обрушились 34 здания.

Позже появились кадры обрушения жилого дома в Турции — в общей сложности в результате землетрясения рухнуло семь жилых зданий в турецком городе Диярбакыр. По данным TRT Haber, шесть человек погибли, 79 получили ранения, еще 12 граждан вытащили из-под завалов.