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Приметы и советы

Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву

Никита Худяков
Общество
Гендиректор МАГАТЭ Гросси на этой неделе посетит Москву
Фото: IAEA Imagebank / BY 2.0

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прилетит в Москву на этой неделе. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Согласование (дат — прим. «ВМ») в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе — могу подтвердить, — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, график пока не до конца сформирован, но все свидетельствует о том, что приезд состоится. Замглавы МИД отметил, что рассчитывает на глубокий и профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ. Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС — станет «ключевым вопросом» предстоящих переговоров.

В ходе общения с журналистами Рябков также заявил, что диалога между Россией и США по Украине в настоящее время не наблюдается. Он рассказал, что случаются эпизодические звонки на других уровнях, но никаких встреч и специализированных форматов для подобного рода консультаций не проводится. Также замглавы МИД добавил, что ему ничего неизвестно о контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.

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