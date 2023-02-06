Рябков заявил об отсутствии диалога между США и Россией по Украине

Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалога между Россией и США по Украине в настоящее время не наблюдается. Об этом в понедельник, 6 февраля, он рассказал журналистам.

— У нас нет с американцами диалога по тематике СВО, Украины. Ни по каким линиям, кроме общения соответственно представителей МИД и госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, случаются эпизодические звонки на других уровнях, но никаких встреч и специализированных форматов для подобного рода консультаций не проводится. Также замглавы МИД добавил, что ему ничего неизвестно о контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.

До этого сообщалось, что бывший посол США Майкл Макфол предложил план, с помощью которого можно «быстро разгромить Россию». Он назвал его «теорией большого взрыва». План подразумевает антироссийские санкции и поставки вооружения Киеву. Макфол подчеркнул, что затягивать ситуацию на Украине невыгодно для коллективного Запада.