Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

За прошедшую неделю на дорогах Москвы в ДТП погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в понедельник, 6 февраля.

По данным ведомства, с 30 января по 5 февраля в Москве зарегистрировали 104 аварии, в которых погибли шесть человек и еще 113 получили различные травмы. Среди пострадавших 13 детей младше 16 лет.

1/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 2/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 3/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 4/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 5/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 6/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 7/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 8/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 9/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы 10/10 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Самым распространенным видом ДТП за неделю стали столкновения транспортных средств — 44 случая. На втором месте наезды на пешеходов — 40 раз. Также за неделю зарегистрировали два ДТП с участием велосипедов.

Наиболее аварийным днем стал четверг: в этот день произошли 17 столкновений. Меньше всего ДТП было в пятницу — всего 13.

Смертность на дорогах относительно предыдущего отчета снизилась: в период с 23 по 29 января на дорогах столицы погибли десять человек.