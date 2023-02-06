Мужчина, до смерти избивший прохожего в Подольске, дал признательные показания

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Московская область, Подольск, бульвар Юности Карта всех событий

В подмосковном Подольске мужчина, который до смерти избил прохожего, дал признательные показания. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела сотрудниками ведомства были просмотрены записи с камер внешнего видеонаблюдения, на которых было видно, что только один из двух задержанных наносил удары погибшему, а второй стоял рядом.

Задержанный уже дал признательные показания и сообщил, что ударил прохожего по голове не менее пяти раз. В скором времени ему изберут меру пресечения.

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Преступление, о котором идет речь, произошло в сквере «Бульвар Юности» города Подольск в воскресенье, 5 февраля. Мужчина подошел к двум отдыхающим и сделал им замечание из-за слишком громкой музыки, игравшей из портативной колонки. Вскоре завязалась драка, в ходе которой один из участников получил множественные травмы и умер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».