В Москве обследовали более 113 тысяч газовых плит с начала года

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Более 113 тысяч газовых плит было обследовано в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ежегодно в Москве проводится техобслуживание газовых плит. В столице их используют около 1,8 миллиона семей. Во время проверок специалисты уделяют особое внимание состоянию газовых приборов и внутриквартирному газопроводу. Выявленные нарушения оперативно устраняются.

Кроме того, жителям проводят инструктаж и выдают памятки с правилами эксплуатации газовых приборов.

Узнать точную дату визита специалиста можно на сайте, через Telegram-бота или с помощью голосового помощника — Алисы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что новый газопровод в районе Измайлово был введен в эксплуатацию. В рамках проведенных работ специалисты заменили старый стальной газопровод на современный полиэтиленовый. Это позволило улучшить технические показатели и увеличить гарантию подачи газа.