Трое мужчин в Подмосковье украли более 500 метров телефонных проводов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Балашиха, Парковая улица Карта всех событий

В подмосковной Балашихе трое злоумышленников украли более 500 метров телефонных проводов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, мужчины похитили провода из колодца телефонной коммуникации, который расположен на Парковой улице. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 800 тысяч рублей. Представители организации обратились в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до 27 лет. У них обнаружили украденный кабель, который уже вернули законному владельцу.

Фигурантов заключили под стражу.

Другое похожее преступление произошло в городском округе Ступино. Из телефонной канализации на улице Андропова злоумышленники украли 55 метров кабеля.