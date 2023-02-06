Сергей Собянин: Для поддержки московской промышленности в столице развернута обширная программа

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице реализуется обширная программа поддержки промышленности, которая включает в себя масштабные инвестпроекты (МаИП). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 февраля.

— Сейчас реализуем почти 70 МаИП в сфере промышленности. Объем инвестиций в них более 169 миллиардов рублей, — отметил он.

В рамках МаИП инвесторам в столице предоставляется земля для строительства производственных и социально значимых объектов, а с прошлого года такие участки передают за рубль в год.

Также промышленным предприятиям доступен ряд льгот. Например, выдача льготных инвесткредитов. Для предприятий со статусом промкомплекса при этом установлена региональная ставка на прибыль в 13,5 процента вместо 17. При этом ставка налога на имущество для промкомплексов снизилась в два раза.

Земельный налог для таких объектов также уменьшился на 80 процентов, а ставка арендной платы — в пять раз, до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка. В прошлом году было принято решение автоматически продлить действующие статусы промкомплекса еще на год. Такой статус присваивается предприятиям на 10 лет, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В 2022 году для реализации масштабных инвестиционных проектов городское правительство заключило 89 договоров аренды земельных участков общей площадью более 168 гектаров.