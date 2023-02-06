Аптечную наркосеть накрыли на юге Москвы. Видео

Фото: Пресс-центр МВД России

На юге столицы сотрудники правоохранительных органов задержали аптекарей, которые нелегально продавали наркозависимым сильнодействующие вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, злоумышленники продавали лекарственные препараты, запрещенные к свободному обороту, без рецепта. В основном их клиентами были наркозависимые лица.

В результате оперативно-разыскных мероприятий директора аптеки, двоих продавцов-фармацевтов и охранника магазина задержали. Перечисленные люди были задействованы в схеме поставок или реализации нелегального товара.

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В квартирах задержанных были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли восемь килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, а также более 10 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла с аптекарем на улице Ивана Франко. Она без рецепта продавала лекарственный препарат, содержавший сильнодействующее вещество — тропикамид. В ее отношении возбудили уголовное дело.