Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аптечную наркосеть накрыли на юге Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Аптечную наркосеть накрыли на юге Москвы. Видео
Фото: Пресс-центр МВД России

На юге столицы сотрудники правоохранительных органов задержали аптекарей, которые нелегально продавали наркозависимым сильнодействующие вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, злоумышленники продавали лекарственные препараты, запрещенные к свободному обороту, без рецепта. В основном их клиентами были наркозависимые лица.

В результате оперативно-разыскных мероприятий директора аптеки, двоих продавцов-фармацевтов и охранника магазина задержали. Перечисленные люди были задействованы в схеме поставок или реализации нелегального товара.

Видео: Пресс-центр МВД России

В квартирах задержанных были проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли восемь килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, а также более 10 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла с аптекарем на улице Ивана Франко. Она без рецепта продавала лекарственный препарат, содержавший сильнодействующее вещество — тропикамид. В ее отношении возбудили уголовное дело.

Москва МВД Уголовные дела Задержания Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте