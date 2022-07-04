Фармацевт задержан на западе Москвы по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ

Фото: Пресс-служба УВД по ЗАО

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО.

По данным ведомства, 40-летняя женщина была задержана в аптечном пункте на улице Ивана Франко. Она без рецепта продавала лекарственный препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество — тропикамид массой 10,1 грамма.

В помещении сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 200 единиц медикаментозных препаратов «Тропикамид», «Лирика», «Золдиар» и «Рутрам».

Изъятые лекарства направлены на экспертизу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне, 3 июля, стало известно, что Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем.