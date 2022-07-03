В ГИБДД предложили ввести реестр запрещенных для водителей препаратов

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Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

— У нас в правилах (дорожного движения — прим. «ВМ») написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, — уточнил он.

По словам Быкова, можно маркировать упаковки таких лекарств, чтобы приобретающий их человек сразу видел, что управлять машиной после их употребления будет нельзя. Составив единый реестр, добавил он, можно будет «перейти к проблеме запрета».

Из-за неимения четкого запрета, объяснил он, остается недопонимание в рекомендациях врачей. По этому поводу необходимо будет провести дискуссию, передает слова Быкова ТАСС.

Водителям, которые были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, запретят получать их. Соответствующее положение содержится в проекте поправок, рассмотренных правительством России.

Также будет введен запрет на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений до истечения срока, в течение которого водитель считается подвергнутым данному административному наказанию.