Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Не ожидали, что так быстро будет срастаться»: Дроздов рассказал, что приятно удивил врачей

Никита Худяков
Общество
«Не ожидали, что так быстро будет срастаться»: Дроздов рассказал, что приятно удивил врачей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский телеведущий, ученый и путешественник Николай Дроздов готовится к выписке из больницы. Об этом он сообщил в понедельник, 6 февраля.

— Не ожидали, что у меня так быстро будет все срастаться. Но я выполняю все предписания врачей. Мне делают ежедневно уколы в ягодицы, ставят капельницы лечебные. После выписки из больницы за моим состоянием буду продолжать следить. Буду ходить в больницу на осмотры, — цитирует Дроздова «МК».

По его словам, врачи обещают выписать телеведущего 7 февраля. Он добавил, что прошел курс интенсивного восстановления, который помог снять основные боли и нормализовать давление. Врачи говорят ученому, что боли будут ощущаться еще долгое время.

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник в воскресенье, 29 января. По его словам, телеведущий получил травмы при падении. Сначала Дроздов хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого его супруга настояла на госпитализации. Специалисты диагностировали ученому травмы ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли.

Здоровье Знаменитости Николай Дроздов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте