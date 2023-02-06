«Не ожидали, что так быстро будет срастаться»: Дроздов рассказал, что приятно удивил врачей

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Российский телеведущий, ученый и путешественник Николай Дроздов готовится к выписке из больницы. Об этом он сообщил в понедельник, 6 февраля.

— Не ожидали, что у меня так быстро будет все срастаться. Но я выполняю все предписания врачей. Мне делают ежедневно уколы в ягодицы, ставят капельницы лечебные. После выписки из больницы за моим состоянием буду продолжать следить. Буду ходить в больницу на осмотры, — цитирует Дроздова «МК».

По его словам, врачи обещают выписать телеведущего 7 февраля. Он добавил, что прошел курс интенсивного восстановления, который помог снять основные боли и нормализовать давление. Врачи говорят ученому, что боли будут ощущаться еще долгое время.

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник в воскресенье, 29 января. По его словам, телеведущий получил травмы при падении. Сначала Дроздов хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого его супруга настояла на госпитализации. Специалисты диагностировали ученому травмы ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли.