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Эксперт Беляков усомнился в эффективности камер на автомобилях «скорой помощи»

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Беляков усомнился в эффективности камер на автомобилях «скорой помощи»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Зачастую водители, которые и рады бы пропустить машину «скорую помощи», не могут это сделать в силу объективных причин. Об этом рассказал глава Профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков.

Он отметил, что зачастую у автомобилистов могут быть весомые аргументы, чтобы не пропускать спецтранспорт.

— Кто-то боится съехать на обочину, потому что получит штраф, иногда уступить дорогу не позволяют узкая проезжая часть или разделители, — пояснил Беляков в комментарии НСН.

Кроме того, по мнению эксперта, установка камер добавит проблем водителям: за камерой нужно следить, продумать, как ее хранить.

Ранее стало известно, что в Москве в порядке эксперимента установят на машины «скорой помощи» камеры, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты спецтранспорт.

С 11 января в РФ ввели штрафы за выброс мусора из окон автомобилей, выписанные по данным камер видеофиксации.

Транспорт Скорая помощь Камеры видеофиксации
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