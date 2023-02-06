Злоумышленники украли у пьяного пассажира золотой перстень и мобильный телефон на Киевском вокзале

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Москва, площадь Киевского Вокзала, 2 Карта всех событий

На площади у Киевского вокзала двое мужчин обокрали пьяного пассажира. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 6 февраля.

По данным ведомства, преступники подошли к мужчине, чтобы оказать ему помощь. Вместо этого они забрали у него золотой перстень и дорогой мобильный телефон, после чего скрылись. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Когда мужчина пришел в себя, он обратился в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Вскоре полицейские задержали двоих на одной из улиц столицы. Ими оказались двое мужчин 1999 и 2005 годов рождения, уроженцы Екатеринбурга и Курской области. На момент поимки злоумышленники успели сдать похищенное в скупку, а деньги потратить по своему усмотрению.

Одного фигуранта заключили под стражу, а второй находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Другая кража произошла в подмосковной Балашихе. Трое злоумышленников украли более 500 метров телефонного кабеля из канализации. Ущерб превысил 800 тысяч рублей.