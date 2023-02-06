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Мужчина ночью напал на жительницу Зеленограда и отобрал у нее телефон

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина ночью напал на жительницу Зеленограда и отобрал у нее телефон
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Зеленоград, 15-й микрорайон Карта всех событий

На одной из улиц Зеленограда мужчина ночью напал на местную жительницу и отобрал у нее телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 6 февраля.

По его словам, злоумышленник заметил жертву, пока ехал с ней в одном автобусе. Мужчина вышел вместе с 31-летней женщиной на одной остановке начал следовать за ней. В 15-ом микрорайоне Зеленограда преступник напал на местную жительницу, отобрал у нее телефон и сбежал. Материальный ущерб составил восемь тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого задержали по горячим следам в течение двух часов. Поймали 32-летнего гостя столицы сотрудники Госавтоинспекции УВД по ЗелАО в 18-ом микрорайоне. У мужчины обнаружили и изъяли похищенный телефон, который в скором времени вернут владелице.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Другое ограбление произошло в центре Москвы. Прохожий сперва помог инвалиду добраться до скамейки, а потом убежал с его сумкой.

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