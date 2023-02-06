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Дочь Николая Дроздова рассказала о долгой реабилитации ведущего

Ирина Игнатенко
Общество
Дочь Николая Дроздова рассказала о долгой реабилитации ведущего
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский телеведущий Николай Дроздов пошел на поправку и настроился на выписку. После контрольного обследования его могут отправить домой. Об этом рассказала его дочь Елена.

Тем не менее она отметила, что отцу предстоит долгий период реабилитации, так как у него сохраняются сильные боли. Необходимы будут курсы ЛФК.

— Боли сохраняются, потому что ребра — это ребра, один из самых тяжелых переломов, его не загипсуешь, подвижно все это. Пока, конечно, не прямо все прекрасно, но пошел на поправку, — рассказала она.

Елена добавила, что у отца позитивное настроение, несмотря на слабость. В ближайшее время его должны навестить коллеги, передает «360».

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник в воскресенье, 29 января. По его словам, телеведущий получил травмы при падении.

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