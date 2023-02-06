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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как получить сертификат на приобретение жилья

Игорь Синельников
Араз Салехов

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как получить сертификат на приобретение жилья
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В этом году некоторые категории россиян могут получить жилье с помощью сертификата. Что он из себя представляет и кто имеет право получить квартиру с его помощью — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может претендовать:

— люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

— ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ);

— жители Крайнего Севера;

— пострадавшие в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

— сотрудники МЧС;

— сотрудники органов внутренних дел;

— вынужденные переселенцы и другие.

Как получить сертификат:

— необходимо подать документы на участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;

— подать заявление на включение в ежегодно формируемые списки граждан, нуждающихся в жилищном сертификате.

Какие документы нужны после выпуска сертификата:

— заявление о выдаче сертификата;

— паспорт льготника и членов его семьи;

— справка об отсутствии задолженностей по платежам за предыдущее жилье;

— документы, которые подтверждают родственные отношения с лицами, указанными в качестве членов семьи.

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