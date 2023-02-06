Проще, чем кажется: как получить сертификат на приобретение жилья
Сюжет:Проще, чем кажется
В этом году некоторые категории россиян могут получить жилье с помощью сертификата. Что он из себя представляет и кто имеет право получить квартиру с его помощью — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может претендовать:
— люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
— ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ);
— жители Крайнего Севера;
— пострадавшие в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
— сотрудники МЧС;
— сотрудники органов внутренних дел;
— вынужденные переселенцы и другие.
Как получить сертификат:
— необходимо подать документы на участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;
— подать заявление на включение в ежегодно формируемые списки граждан, нуждающихся в жилищном сертификате.
Какие документы нужны после выпуска сертификата:
— заявление о выдаче сертификата;
— паспорт льготника и членов его семьи;
— справка об отсутствии задолженностей по платежам за предыдущее жилье;
— документы, которые подтверждают родственные отношения с лицами, указанными в качестве членов семьи.