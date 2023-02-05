Сертификат для приобретения жилья в 2023 году: кто может претендовать и какие нужны документы
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Ряд категорий граждан России имеет право приобрести жилье с помощью сертификата. В 2023 году такие сертификаты планируют выдать примерно 2,5 тысячи человек. Всего в 2023 году на данную меру поддержки в бюджете заложено порядка 12 миллиардов рублей. Что представляет собой сертификат и кто имеет право купить квартиру с его помощью — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может претендовать
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) представляет собой именное свидетельство, которое дает право на приобретение квартиры при помощи бюджетных средств. Получить такой сертификат могут:
- люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
- ветераны ВОВ;
- жители Крайнего Севера;
- пострадавшие в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- сотрудники МЧС;
- сотрудники органов внутренних дел;
- вынужденные переселенцы и другие.
Условия получения сертификата зависят от требований федеральных и региональных госпрограмм, в которых предусматривается подобный вид поддержки. Обозначенной суммы, на которую выдается сертификат, не существует. Все зависит в том числе от конкретной правительственной программы. Получить ГЖС можно один раз в жизни. Сертификат невозможно передать кому-либо, так как он является именным.
Какие нужны документы
Для получения сертификата необходимо:
- подать документы на участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;
- затем подать заявление на включение в ежегодно формируемые списки граждан, нуждающихся в жилищном сертификате.
Когда выйдет приказ о выпуске сертификата, понадобится предоставить ряд документов:
- заявление о выдаче сертификата;
- паспорта льготника и членов его семьи;
- справку об отсутствии задолженностей по платежам за предыдущее жилье;
- документы, которые подтверждают родственные отношения с лицами, указанными в качестве членов семьи.
Кому отдается приоритет
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что больше всего льгот для приобретения жилья сейчас предлагается для жителей новых территорий.
— В этом году ожидается большое количество льгот для территорий, которые вновь были присоединены. Сейчас эти программы уже заработали. Сертификаты выдаются жителям присоединенных областей. Размер сертификата — 2 миллиона 750 тысяч рублей на покупку готового жилья, — пояснил эксперт.
Кроме того, в новых регионах ввели господдержку для строительства жилого дома или приобретения квартиры в ипотеку под 2 процента на весь срок. Это те же условия, что и в случае с программой дальневосточной ипотеки, уточнил собеседник «ВМ».
В остальных регионах суммы, положенные по сертификату, зависят от конкретного случая, подчеркнул брокер.
— Круг потенциальных кандидатов довольно обширный. Для военных есть свои условия и цифры. Для пострадавших от аварии на ЧАЭС условия другие. Исходят из того, в какую категорию гражданин попадает. После этого принимается решение о выдаче сертификата и о его размере. Единой суммы тут нет, — рассказал Ракута.
Ранее действовавшие льготные программы продолжат функционировать и в этом году. При этом обозначенная в правительстве квота в 2,5 тысячи льготников значительно ниже количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. В будущем государство может выдать больше сертификатов, если позволят возможности бюджета, резюмировал Ракута.