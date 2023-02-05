Сертификат для приобретения жилья в 2023 году: кто может претендовать и какие нужны документы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Ряд категорий граждан России имеет право приобрести жилье с помощью сертификата. В 2023 году такие сертификаты планируют выдать примерно 2,5 тысячи человек. Всего в 2023 году на данную меру поддержки в бюджете заложено порядка 12 миллиардов рублей. Что представляет собой сертификат и кто имеет право купить квартиру с его помощью — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может претендовать

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) представляет собой именное свидетельство, которое дает право на приобретение квартиры при помощи бюджетных средств. Получить такой сертификат могут:

люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

ветераны ВОВ;

жители Крайнего Севера;

пострадавшие в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

сотрудники МЧС;

сотрудники органов внутренних дел;

вынужденные переселенцы и другие.

Условия получения сертификата зависят от требований федеральных и региональных госпрограмм, в которых предусматривается подобный вид поддержки. Обозначенной суммы, на которую выдается сертификат, не существует. Все зависит в том числе от конкретной правительственной программы. Получить ГЖС можно один раз в жизни. Сертификат невозможно передать кому-либо, так как он является именным.

Какие нужны документы

Для получения сертификата необходимо:

подать документы на участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»;

затем подать заявление на включение в ежегодно формируемые списки граждан, нуждающихся в жилищном сертификате.

Когда выйдет приказ о выпуске сертификата, понадобится предоставить ряд документов:

заявление о выдаче сертификата;

паспорта льготника и членов его семьи;

справку об отсутствии задолженностей по платежам за предыдущее жилье;

документы, которые подтверждают родственные отношения с лицами, указанными в качестве членов семьи.

Кому отдается приоритет

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что больше всего льгот для приобретения жилья сейчас предлагается для жителей новых территорий.

— В этом году ожидается большое количество льгот для территорий, которые вновь были присоединены. Сейчас эти программы уже заработали. Сертификаты выдаются жителям присоединенных областей. Размер сертификата — 2 миллиона 750 тысяч рублей на покупку готового жилья, — пояснил эксперт.

Кроме того, в новых регионах ввели господдержку для строительства жилого дома или приобретения квартиры в ипотеку под 2 процента на весь срок. Это те же условия, что и в случае с программой дальневосточной ипотеки, уточнил собеседник «ВМ».

В остальных регионах суммы, положенные по сертификату, зависят от конкретного случая, подчеркнул брокер.

— Круг потенциальных кандидатов довольно обширный. Для военных есть свои условия и цифры. Для пострадавших от аварии на ЧАЭС условия другие. Исходят из того, в какую категорию гражданин попадает. После этого принимается решение о выдаче сертификата и о его размере. Единой суммы тут нет, — рассказал Ракута.

Ранее действовавшие льготные программы продолжат функционировать и в этом году. При этом обозначенная в правительстве квота в 2,5 тысячи льготников значительно ниже количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. В будущем государство может выдать больше сертификатов, если позволят возможности бюджета, резюмировал Ракута.