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Приметы и советы

Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов

Араз Салехов
Общество
Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские власти утвердили график выпуска и распределения жилищных сертификатов. Соответсвующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— В 2023 году более 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, — говорится в материале.

Сертификаты дают возможность россиянам улучшить жилищные условия в рамках переезда в населенные пункты со всей необходимой инфраструктурой или же смены места жительства в городе проживания. Как уточнили на сайте правительства, на такую инициативу выделили почти 12 миллиардов рублей.

3 февраля зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по вывозу мусора, рассчитывая их стоимость из фактически произведенных отходов. Она уточнила, что в настоящее время стоимость вывоза мусора можно рассчитывать исходя из фактически произведенных отходов.

Риелтор Олег Бендриков заявил «Вечерней Москве», что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.

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