Льготная ипотека для IT-специалистов в 2023 году: новые условия

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Условия получения субсидированной ипотеки для IT-специалистов упростили в России, тем самым расширив категорию тех, кому сегодня доступна льгота. Программа, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным в минувшем году, позволяет экспертам информационных технологий брать ссуду под пять процентов на сумму до 18 миллионов рублей. Все о новых условиях получения ипотеки для айтишников — в материале «Вечерней Москвы».

Что изменилось

Организации

Ипотеку по уменьшенной ставке предоставляют для работников примерно 20 тысяч IT-организаций, которые аккредитованы Министерством цифрового развития. Список обнародован на сайте «Госуслуги». До нововведений, с учетом требований государства, на преференции для своих сотрудников могли претендовать только 12 тысяч компаний, так как дополнительным условием еще было получение налоговых льгот.

Возраст

Расширился возрастной диапазон — выгодно купить квартиру теперь могут айтишники в возрасте от 18 до 50 лет. Ранее возможность была доступна людям от 22 до 44 лет.

Доход

Ежемесячный доход отныне будут определять с учетом локации компании, прописанной в трудовом договоре. Это может быть как головной офис, так и филиал в регионе. Подавая заявку на ссуду, можно указать не только денежные поступления с главного места работы, но и от деятельности по совместительству в аккредитованной ИТ-организации.

Зарплатные требования снизились с 150 до 120 тысяч рублей в месяц в мегаполисах, и со 100 до 70 тысяч рублей в других населенных пунктах. Однако для жителей столицы ничего не изменилось — минимальное денежное вознаграждение за выполнение профессиональных обязанностей в этом случае должно быть 150 тысяч рублей в месяц.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Увольнение

Для сохранения привилегированных условий по ипотеке IT-специалист не может уйти со своей работы в течение пяти лет. Если он разорвет трудовые отношения, сниженный процент по кредиту сохранится для него еще в течение полугода, а не трех, как было в прошлогодних правилах.

В минувшем году работники сферы информационных услуг получили кредитов на квартиру в рамках этой программы на общую сумму 54 миллиарда рублей. Средняя ставка составила 4,04 процента. В 2023 году максимальная ставка по кредиту будет пять процентов в год. Не запрещается уменьшать ее при помощи доступных программ банка и регионов. Кредиты по новым условиям начнут выдавать с 7 февраля, так что уже можно подавать заявку.