Стало известно о сокращении расходов воды в Москве

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С 2010 года в столице стали меньше расходовать воду благодаря внедрению современных технологий. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столичном регионе сохраняется тенденция к поступательному снижению объемов водопотребления, как в абсолютных значениях, так и в пересчете на одного жителя, — поделился он.

Так, если в 2010 году ежесуточно поставляли абонентам около четырех миллионов кубометров питьевой воды, то на текущий момент воду поставляют на уровне 2,7–2,8 миллиона кубометров в сутки. По словам Бочкарева, такой результат был достигнут с помощью системного подхода к внедрению ресурсосберегающих технологий и популяризации индивидуальных приборов учета.

Напомним, что за прошедший год в столице подготовили свыше миллиарда кубометров питьевой воды. По словам Бирюкова, в столице активно внедряются новейшие высокоэффективные технологии, которые повышают качество воды. В их число входит озонирование с сорбцией на активированном угле.