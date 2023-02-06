Минздрав России заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию

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Минздрав России готов направить специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, если страны направят такие запросы. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

— Мы, безусловно, готовы направить специалистов для помощи пострадавшим, если будут соответствующие запросы, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит сейчас в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Так, первое мощное землетрясение произошло в Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате природного катаклизма в государстве погибли 912 человек, еще 5385 граждан получили ранения.