Новая серия мощных подземных толчков произошла в Турции и Сирии

Фото: YouTube-канал Guardian News (скриншот)

В Турции и Сирии до сих пор продолжаются землетрясения — поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях. О том, что происходит сейчас в странах Ближнего Востока, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

В 13:24 по московскому времени в центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,8.

Затем подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах, включая Анкару, которая расположена в 600 километрах от эпицентра.

Толчки магнитудой 6,3 произошли в Элбистане — город находится в трех километрах от Кахраманмараша.

По данным Сана, новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.

Азербайджанские сейсмологи заявили, что афтершоки (повторный толчок — прим. «ВМ») после землетрясения в Турции будут длиться месяц.

В прямом эфире телеканала TRT Haber обрушилось здание в турецком Диярбакыре после нового землетрясения.

Через некоторое время в сирийском городе Бейрут жители почувствовали новые подземные толчки.

Затем в центральном регионе Турции был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,0.

Новый подземный толчок магнитудой 5,4 зафиксирован в Турции в 13:51 по московскому времени.

Также отмечаются перебои с интернетом по всей Турецкой Республике, сообщает Netblocks.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло первое мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, еще 5385 граждан получили ранения. В результате произошедшего также обрушились 2818 зданий.