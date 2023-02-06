Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 912

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В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, еще 5385 граждан получили ранения. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек, — отметил турецкий лидер.

В результате произошедшего также обрушились 2818 зданий, передает РИА Новости.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Инцидент также затронул Сирию. В результате землетрясения количество жертв в республике к настоящему моменту составило 248 человек, еще 700 пострадали.

МЧС России готово направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию для оказания помощи в связи с землетрясением. Глава российского МЧС Александр Куренков уже поручил подготовить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».