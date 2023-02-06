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Число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 248

Лейла Алиева
В мире
Число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 248
Фото: Unsplash

В результате землетрясения в Сирии количество жертв увеличилось до 248 человек, еще 700 пострадали. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.

— Согласно новым данным, жертвами землетрясения стали 248 человек, пострадали 700, — отметил он.

Уточняется, что эти данные не являются окончательными, так как поисково-спасательные работы все еще продолжаются, передает РИА Новости.

Землетрясение, о котором идет речь, произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле турецкого города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже стало известно, что в результате инцидента была разрушена историческая крепость Газиантепа, которая включена в список «творческих городов» всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сети также появились кадры произошедшего.

На данный момент сообщается о 284 погибших в Турции, еще 2323 человека получили ранения в 10 провинциях Кахраманмараша.

Землетрясения Смерть Сирия Пострадавшие
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